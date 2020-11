Attendu depuis plusieurs semaines maintenant, Darius Washington est enfin arrivé dans la capitale. Le nouveau meneur américain du Phoenix Brussels va donc vivre une expérience inédite en Belgique, un pays qu’il ne connaît pas vraiment, lui qui a pas mal bourlingué dans sa carrière.

Après des passages au Mexique, en Chine, à Porto Rico ou encore en Italie et en Turquie, Darius Washington a donc posé ses valises dans la capitale de l’Europe. “Oui, on peut dire que je suis un globe-trotteur, sourit le nouveau Bruxellois. J’aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures.”