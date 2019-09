Si Mons n’a certainement pas livré la prestation la plus aboutie, l’essentiel a été assuré par les protégés de Vedran Bosnic : la victoire. Un succès qui a tout de même mis du temps à se dessiner. "Je dirais qu’on a commencé le match avec trop de nervosité en commettant 3-4 pertes de balle, explique Anthony Lambot, qui jouait son premier match officiel sous les couleurs du BMH. Ensuite, on est rentrés dans le match sans pour autant jouer notre meilleur basket."

En tête à la pause, les Renards ont eu toutes les difficultés du monde au retour des vestiaires si bien que les Louvanistes viraient en tête à la fin du troisième quart (49-44). Et sans Lennard Freeman, complètement libéré et déclencheur du retour en force des visiteurs, les Montois seraient peut-être repartis du SportOase avec une défaite. "On a eu une bonne réaction dans le dernier quart qui nous a permis de nous imposer. On n’a pas joué notre meilleur basket mais on est restés soudés pour aller chercher la victoire en équipe."

Une première positive finalement pour Anthony Lambot sous les couleurs montoises. "Je suis content qu’on ait gagné car je pense que ce ne sera pas facile pour les autres équipes d’aller s’imposer là-bas, reconnaît l’ailier du BMH. Personnellement, je pense que le plus dur est passé avec cette première rencontre mais maintenant, on doit déjà analyser le match pour ne pas reproduire les mêmes erreurs contre Charleroi la semaine prochaine."

Louvain 57 - 65 Mons

Louvain : 21 sur 56 (6x3) ; 9 lf sur 14 ; 40 rbs ; 14 ass ; 24 fp.

ALLEN 5-10, Kotrulja 5-0, Cazalon 2-0, DELALIEUX 11-2, ROBERTSON 0-4, DESPALIER 0-0, STITH 5-9, Lambrecht 0-4, Dieng 0-0, Bucumi (-), Nunes (-), Plessers (-).

Mons : 21 sur 50 (2x3) ; 21 lf sur 28 ; 36 rbs ; 11 ass ; 23 fp.

SMITH 11-5, Lambot 0-2, ADAMOVIC 3-7, BARNES 5-1, Van Den Langenbergh (-), Reinhardt 0-2, CAGE 3-0, FREEMAN 11-13, Mortant (-), Van Caeneghem 2-0, Giancaterino 0-0, Moris (-).

Arbitres : MM. Jacobs, Di Paolo et Gillis

Quarts : 15-15, 13-20, 21-9, 8-21.