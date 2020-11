uand on parle de trajectoire fulgurante, l’exemple de Milan Samardzic est certainement l’un des plus frappants. Alors qu’il était encore en P1 à l’Excelsior en 2017, voilà que, trois ans plus tard, il se retrouve premier meneur au Spirou.

Rencontre avec celui qui doit jouer le chef d’orchestre chez les Carolos à l’image de ce que réalise son idole, Milos Teodosic. "Il m’inspire beaucoup et j’essaye de regarder un maximum de vidéos de lui pour m’améliorer."

Milan, comment s’est passée la reprise ?

"C’était particulier et long surtout. On a beaucoup travaillé individuellement et collectivement mais on était tous bien contents d’enfin jouer un match officiel."