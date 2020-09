Six mois presque jour pour jour après l’arrêt de la saison 2019-20 en Belgique pour cause de crise sanitaire, une partie du public s’apprête à faire son retour autour des parquets de D1. En nombre limité bien sûr et avec des mesures strictes à respecter dans les salles. La Pro League collabore avec le service de prévention externe Mensura qui, après avoir analysé les structures destinées au basket pro en Belgique, remettra la semaine prochaine son rapport afin de finaliser le protocole de redémarrage de la saison.

En attendant, les matchs de préparation se joueront déjà devant quelques centaines de spectateurs. Le Brussels ouvrira le bal ce samedi lors de la première journée de son habituel tournoi européen de rentrée. Du côté de Neder-Over-Hembeek, 200 personnes seront autorisées à assister aux matchs. Si le club de la capitale s’en tient actuellement à la limite fixée par le Conseil de sécurité, la Ville de Bruxelles pourrait bientôt délivrer une dérogation permettant d’augmenter le nombre de spectateurs. Le chiffre exact dépendra notamment du rapport remis par Mensura.

Au-delà de l’impact sur le public, les mesures sanitaires ont également obligé le Brussels à modifier l’affiche de son tournoi. Deux clubs se sont en effet désistés en cours de route. La formation allemande de Leverkusen a préféré annuler son déplacement dans la capitale belge, classée rouge par les autorités teutonnes. L’ensemble du staff et les joueurs auraient dès lors dû observer une quarantaine à leur retour en Allemagne. À la place, Leverkusen se déplacera à Mons dimanche pour une joute amicale avec 500 personnes autorisées dans la salle. L’autre club ayant finalement décliné l’invitation est Gravelines où Serge Crevecoeur occupe toujours le poste de coach. Les équipes appelées pour remplacer les désistements sont Ypres et le Racing Luxembourg.

Benoît Peeters

Samedi : Brussels - Den Bosch (P-B) à 17 h 30 ; Racing Luxembourg (Lux) - Ypres (TDM1) à 20 h 30.

Dimanche : consolation à 13 h et finale à 16 h.