Après Louvain par deux fois, Alost, Limburg United et Ostende, les Montois ont ajouté Liège Basket à leur tableau de chasse ce vendredi soir (65-72). Le bilan est simple : six victoires en six matchs. Un record absolu dans l'histoire du club depuis son accession en D1 en 1990. Jamais les Renards n'avaient aussi bien débuté une saison.

"C'est vraiment super de réussir cela pour le club et nos fans", se réjouit le coach Vedran Bosnic. "C'est un club de grande tradition dans le basket belge et faire désormais partie de son histoire est forcément spécial pour moi. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est la façon dont nous travaillons. Tout le monde mérite du crédit pour notre succès. Le club, le staff, les joueurs et les fans respirent ensemble."

Le mentor bosnien de Mons-Hainaut préfère toutfois ne pas s'enflammer. "Nous savons que nous allons gagner et perdre des matchs mais le plus important est que nous grandissons en tant qu'individus et en tant qu'équipe durant la saison. Ce championnat est très difficile avec beaucoup d'équipes qui possèdent de très bons effectifs. Nous devons continuer sur cette voie pour être à leurs côtés. Ce serait évidemment bien si nous pouvions répéter la saison dernière et attendre le top 4 pour être européen. Et bien sûr, si nous pouvons viser encore plus haut, nous nous battrons pour cela."

Ce mois de janvier sera en tout cas déjà décisif avec un enchaînement infernal : un match face à Liège le week-end prochain, les quarts de finale aller-retour de coupe de Belgique trois jours plus tard puis trois rencontres de Fiba Europe Cup à la fin du mois, à Den Bosch. "Ce sera très difficile pour nous parce que nous enchaînerons sept matchs, surtout en fin de mois avec cinq en dix jours. Avec les différentes blessures (Lambot, Giancaterino et Cage), il faudra trouver des solutions pour être compétitif et être à notre meilleur niveau. Il faut que l'on joue en tant qu'équipe et c'est ça notre force."