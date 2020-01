L’enquête sur l’accident suit son cours et pourrait durer plusieurs semaines.

Que s’est-il passé ? Comment et pourquoi cet hélicoptère s’est-il crashé ? Voilà plusieurs questions (entre autres) auxquelles les enquêteurs vont devoir trouver une réponse. Une conférence de presse s'est tenue ce lundi lors de laquelle peu d'éléments ont été apportés sur "une scène d'accident vraiment terrible". Le shérif avait indiqué que la recherche des corps avait été un "un cauchemar logistique". Les débris étaient éparpillés sur environ 180 mètres selon les enquêteurs. Actuellement, une équipe composée de dix-huit policiers a été dépêchée sur place afin de faire toute la lumière autour de cet accident, dont le périmètre de sécurité, plus grand qu’un terrain de football américain, a été délimité et est inaccessible au public.

Pour le moment, ce que l’on sait, c’est que, malgré les conditions climatiques difficiles et cet épais brouillard, le pilote disposait bien d’une autorisation de vol. L’hélicoptère volait sous "Special Visual Flight Rules", c’est-à-dire une autorisation spéciale délivrée pour voler dans des conditions météorologiques qui ne permettent normalement pas de décoller. L’information vient de l’extrait d’une conversation audio entre le pilote et la tour de contrôle de l’aéroport de Burbank captée par le site LiveATC.net.

On sait également que, selon les premiers éléments de l’enquête relayés par les médias américains, les données de vol font état de difficultés qui seraient apparues alors que l’engin survolait le zoo de Los Angeles. Le pilote aurait alors été averti qu’il volait trop bas. Quelques minutes plus tard, l’hélicoptère heurtait une colline d’environ 520 mètres de haut avant de prendre feu.

Les enquêteurs vont également examiner les dossiers du propriétaire de l’hélicoptère ainsi que de son exploitant. L'appareil n'avait pas de boîte noire car celle-ci n'était pas nécessaire sur ce type d'hélicoptère.