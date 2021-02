Le pilote et six autres passagers avaient perdu la vie dans le crash. Le pilote a pris le départ malgré la brume épaisse, violant les règles fédérales, et a probablement été désorienté en opérant dans le brouillard très important ce jour-là, ont précisé des enquêteurs mardi.

Le président du Conseil de sécurité du transport (National Transportation Safety Board) a ajouté que le pilote, Ara Zobayan, était à la manoeuvre alors que le règlement lui interdisait de voler dans le brouillard. Il a continué malgré tout. M. Zobayan a fait savoir qu'il essayait de remonter au-dessus de la couche nuageuse, alors qu'il chutait à grande vitesse, ce qui prouve qu'il était désorienté.

La relation très proche qu'entretenait le champion de basket et le pilote qui avait emmené plusieurs fois à bord la star et ses enfants, peut avoir poussé le pilote à vouloir maintenir le vol malgré des conditions risquées.