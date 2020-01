La superstar des Lakers est apparue très touchée en apprenant le décès de Kobe Bryant.

Le décès de Kobe Bryant ne laisse personne indifférent. Les images poignantes de LeBron James - qui ne s'est pas encore exprimé - ont d'ailleurs fait le tour du monde. On le voit, enlacé par une personne, puis séchant ses larmes avec un mouchoir, sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles où il venait d'atterrir avec ses coéquipiers en provenance de Philadelphie, la ville de naissance de Bryant.

La veille, LBJ a dépassé son glorieux aîné à la 3e place des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA. Un exploit que Bryant, fair-play, n'avait pas hésité à saluer. "Continue de faire avancer le jeu 'King James'. Beaucoup de respect mon frère", avait twitté le "Black Mamba".

James avait lui-même rendu hommage à Kobe Bryant juste après avoir battu son record, quelques heures avant le terrible drame donc. Il évoquait toute l'admiration qu'il portait pour l'ex-star des Lakers et la fierté qu'il ressentait de porter le même maillot.

"Quand j'étais un gamin, ce n'était pas un rêve de ma part d'aller directement du lycée à la NBA, mais quand j'ai vu Kobe franchir ce pas à 17 ans, je me suis dit : "Wahou, c'est sacrément cool." Et puis, j'ai continué à voir ce qu'il faisait sur le parquet, je voulais réaliser la même chose", a expliqué King James. "C'était un rêve devenu réalité d'être aligné dans la même équipe que lui. (...) Me voilà aujourd'hui, avec le maillot des Los Angeles Lakers dans sa ville natale de Philadelphie, un endroit où je l'ai rencontré pour une des premières fois. C'est irréel ! "