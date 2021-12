Demetrius Conger vent renforcer Ostende Basket Belga Ostende a annoncé l'arrivée d'un nouveau renfort mardi en la personne de l'Américain Demetrius Conger. Cet ailier de 31 ans (1m98) rejoint ainsi l'effectif de Dario Gjergja pour "consolider les ambitions" du club ostendais tant en Ligue des Champions qu'en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.Ostende a pu compter sur un soutien supplémentaire de son partenaire principal "COREtec Floors", a précisé le communiqué d'Ostende. © BELGA

Les Côtiers sont invaincus en BNXT League avec 11 victoires sur 11 en phase régulière belge. En Ligue des Champions, Ostende veut passer le cap des play-inn pour rejoindre le 2e tour de la phase de poules (round of 16). Son adversaire est encore à déterminer mais il jouera ce barrage contre le 2e du groupe E (soit Nymburk/Tch, PAOK/Grè ou Igokea/B-H). Match aller le 4 janvier en déplacement, match retour le 12 janvier à la Côte.



Demetrius Conger connaît la Belgique pour avoir transité par Anvers en 2017-2018. Il avait ensuite roulé sa bosse en Australie, en Espagne (Joventut Badalona et Séville), en France (Le Mans), en Israël (Hapoel Jerusalem) et en Allemagne (Ulm) avant d'aboutir en Turquie.



Il a en effet commencé la saison en Turquie pour Socam Petkimpsor où il a affiché une moyenne de 8,4 pts, 4,6 rbds et 2,1 assists en 8 matches. Il était libre depuis le mois dernier.