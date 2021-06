Demi-finale de l'Euro de basket: Le suspense reste total pour les Cats qui mènent d'un petit point à l'entame du dernier acte face à la Serbie (55-56) BasketLive Jérôme Brys Suivez notre live de la demi-finale de nos Belgian Cats contre la Serbie © FIBA

Premier quart-temps: 23-17



C'est avec le statut d'outsiders que les Belgian Cats abordaient cette demi-finale de l'Euro de basket face à la Serbie. Et si Julie Allemand ouvrait les compteurs, ce sont bien les Serbes qui prenaient les commandes de la rencontre à la faveur d'un 11-0 (incarné par Aleksandra Crvendakic, auteur de 13 points au premier quart) pour faire 11-2 après 3 minutes et déjà obliger Philip Mestdagh à prendre son premier temps-mort pour stopper l'hémorragie. En difficulté défensivement, les Cats tentaient une défense de zone pour ralentir la Serbie. Mais pas de quoi inquiéter les Serbes qui faisaient grimper l'écart au-dessus de la barre des 10 unités (19-8). Emma Meesseman complètement muselée (0 point), les Cats n'affichaient pas leur fluidité habituelle et souffraient cruellement face à une séduisante équipe serbe même si Julie Allemand tentait de montrer la voie. La bonne montée au jeu d'Hanne Mestdagh (2x3) permettait cependant de rester au contact à la fin du premier quart (23-17).



Deuxième quart-temps : 32-36



Après un début de match compliqué, les Cats trouvaient leurs marques dans cette demi-finale même si Emma Meesseman était toujours muette. L'occasion pour d'autres de se mettre en évidence et Julie Allemand démontrait qu'elle n'était pas en WNBA par hasard. Sur la lancée de son panier victorieux contre la Russie, la future joueuse de Villeurbanne remettait les compteurs à zéro (29-29 après 15 minutes) sur un shoot à trois points dont elle a le secret. Mieux même: Kim Mestdagh mettait les Cats aux commandes dans la foulée (29-31). Intenable, Julie Allemand (13 points) en faisait voir de toutes les couleurs aux Serbes pour permettre aux Cats de virer en tête à la pause (32-36). Le tout, avec une Emma Meesseman à 0 point en première mi-temps.



Troisième quart-temps: 55-56



Eblouissante en première mi-temps, Julie Allemand continuait son récital (35-41) mais la Serbie trouvait les ressources, défensives, pour repasser devant (45-44 à la 25e). Mais contrairement à leur premier match de l'Euro, les joueuses des Philip Mestdagh étaient en réussite au périmètre (8/14 à 3 points) et même Billie Massey se faisait plaisir à trois points. Soulagement également dans le camp belge quand Emma Meesseman plantait (enfin!) ses premiers points de la rencontre, après 28 minutes de disette. De son côté, Antonia Delaere était au four et au moulin avec 10 points, 5 rebonds et 6 passes alors que le suspense était total à 10 minutes du terme (55-56).















Cinq de base: Allemand - K. Mestdagh -, Delaere -, Meesseman - Linskens



Serbie: BROOKS 0, DABOVIC 6, Jovanovic 0, KRAJISNIK 2, VASIC 6, Anderson 0, Butulija 2, Cadjo 3, CRVENDAKIC 13, Dugalic 0, Jankovic, Skoric 0.



Belgique: ALLEMAND 13, DELAERE 4, Geldof 2, MEESSEMAN 0, K. MESTDAGH 5, Carpreaux, LINSKENS 4, Be. Massey, Bi. Massey 2, H. Mestdagh 6, Nauwelaers 0, Vanloo 0.



Quarts: 23-17/9-19/22-19/