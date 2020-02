Limburg United veut repartir sur de bonnes bases.

Avec un bilan de huit victoires pour cinq défaites et une 4e place au classement, Limburg United réalise une belle saison. Pourtant, depuis quelques semaines, les temps sont durs pour les Limbourgeois, qui ont effectué plusieurs changements au sein de leur effectif. Exit Jared Wilson-Frame pour laisser la place à Alexis Wangmene. "On était dans une mauvaise période et on devait retrouver notre identité", explique Maxime Depuydt, l’ailier limbourgeois. "Et pour la retrouver, il fallait passer par des changements au sein du groupe."

Un changement étonnant de l’extérieur car Jared Wilson-Frame semblait être l’un des fers de lance de l’attaque de Brian Lynch. "Statistiquement, il est très bon, c’est certain, avoue Maxime Depuydt. Mais en interne, c’était autre chose. Il était uniquement axé autour de lui-même et ne pensait qu’à lui. Je pense qu’il a payé son comportement."

Un départ qui fait déjà du bien au sein de l’effectif malgré tout. "La mentalité dans le groupe est déjà bien meilleure et on retrouve une certaine sérénité. Aujourd’hui, le groupe est peut-être un peu moins talentueux mais on va compenser cela par notre mentalité, notre collectif et notre travail à l’entraînement."

Ce samedi soir, c’est un déplacement à Charleroi qui attend Limburg United, qui entend reprendre sa marche en avant. "Ils sont en confiance et on sait que ça va être compliqué mais je pense qu’on est armés à tous les postes pour rivaliser avec eux. On peut aller chercher cette victoire", conclut Maxime Depuydt.