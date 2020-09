Les "fenêtres" internationales prévues en novembre prochain (puis en février) pour les qualifications aux prochains Championnats d’Europe sont annulées en raison du Covid et des limitations (notamment les "quatorzaines") que la crise sanitaire impose aux déplacements en Europe.

Le calendrier s’égrenant sans pitié, il devenait urgent pour la FIBA (la fédération internationale de Basket) de se profiler par rapport à ces «fenêtres» internationales prévues en novembre et en février prochain pour les qualifications en vue des Euros, tant féminin que masculin prévus en 2021 et 2022 respectivement. La décision est donc tombée et vaut tant pour les compétitions féminines que masculines: les prochaines fenêtres sont toutes annulées.

A la place, la FIBA prévoit de mettre en place des «bulles», un peu à la manière – réussie – de la NBA et de la WNBA, où se disputeraient en une fois, pour chaque groupe de quatre pays, les quatre dernières rencontres restant à disputer pour chaque équipe.Les Belgian Cats devaient se déplacer en novembre au Portugal puis en Ukraine avant d’accueillir en février 2021 la Finlande et le Portugal. De leur côté, les Belgian Lions devaient se déplacer en République Tchèque puis en Lituanie en novembre puis recevoir la République Tchèque et le Danemark en février 2021. Tant les Cats que les Lions sont actuellement premiers de leur groupe respectif avec deux succès en autant de rencontres.Chaque pays participant à un groupe peut être candidat à l’organisation de l’une de ces bulles qui se disputeront bien sûr à huis clos. À ce jour aucune date ou localisation n’a encore été confirmée.

Euro féminin 2021: Strasbourg remplace Lyon!

Par ailleurs la FFB (Fédération Française de Basketball) qui organise conjointement avec l’Espagne la phase finale de l’Euro féminin (du 17 au 27 juin 2021) a annoncé que les deux groupes ainsi que les deux quarts de finale prévus en France se disputeront finalement à Strasbourg et non pas à Lyon comme annoncé à l’origine. La France avait déjà renoncé à organiser les demi-finales et finales qui devaient être disputées à Paris et se dérouleront donc finalement à Valence (Espagne), tout comme les deux autres groupes et les deux autres quarts de finale.