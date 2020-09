Des points de vente betFIRST dans votre région

Les terminaux de betFIRST paris sportifs se sont dotés d‘un nouveau look tout frais. Et le système est devenu plus "responsive“ pour une prise en main aisée. L‘arrivée de betFIRST 2.0 est, en outre, une excellente surprise pour les parieurs.

Grâce aux points de vente, betFIRST se rapproche encore plus de vous. Vous pouvez parier rapidement dans le point de vente de votre choix. Pour ce faire, la fonction betFIRST Locator sur betfirst.be vous aidera efficacement. Celle-ci met à votre disposition une carte géographique ainsi qu’une fonctionnalité « Recherche ». Dès que vous zoomez sur la carte ou que vous déplacez votre curseur dessus, les icônes BF apparaissent. En indiquant votre région/ville, l’adresse exacte du point de vente betFIRST le plus près s’affiche d’une manière instantanée.

Un nouveau système de paris sportifs optimisé

Avec cette fonctionnalité de recherche de points de vente, vous pouvez rechercher et trouver rapidement votre point de vente BF. Ainsi, vous pouvez y commander votre Cash Card par exemple. Avec cette carte, vous pouvez effectuer des paris sportifs autant que vous le voulez. Vous pouvez faire des dépôts et retirer vos gains auprès de votre point de vente préféré.

Un autre avantage de betFIRST 2.0 repose sur les multitudes de fonctionnalités qu’il offre. L’option Jackpot se chargera de trouver les événements sportifs idéals sur lesquels vous pourrez parier. Multiway+ vous donne la possibilité d’effectuer plusieurs sélections sur un même événement. La fonctionnalité Cash Out vous permet d’assurer vos paris en récupérant vos gains bien avant la fin d’un événement sportif.

betFIRST 2.0 vous aide aussi à analyser un événement en détail grâce à des données statistiques améliorées, mais tout aussi compréhensibles. Enfin, l’option Book a Bet vous fera gagner du temps. Elle vous permet de préparer vos paris via le site web ou l’application mobile de betFIRST avant de rejoindre les points de vente.

1 millions

betFIRST a aussi doublé le jackpot sur ses terminaux 2.0 et ils offrent maintenant un gain potentiel allant jusqu'à 1 millions d'euros par pari, sans taxe!

Cette offre est uniquement valable dans les points de vente betFIRST: https://betfirst.dhnet.be/features/onemillion/.