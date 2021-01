Revenir d’une grave blessure, ce n’est pas évident. Demarcus Cousins, qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis qu’il a enchaîné le tendon d’Achille, le quadriceps et le genou, ne dira pas le contraire. Fort heureusement, toutes les stars ne connaissent pas les mêmes galères et après avoir passé une année blanche, ou presque, elles sont de retour à leur meilleur niveau.