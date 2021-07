Giannis Antetokounmpo a réussi le plus grand défi de sa carrière en devenant champion.

Tout est possible, il faut croire en soi,.. voilà le genre de slogans que l’on entend à longueur de journée. Facile à dire, certainement, mais pourtant, la nuit dernière, Giannis Antetokounmpo a prouvé que ces slogans disaient vrai. Du haut de ses 26 ans, le Grec n’a jamais rien lâché, a toujours cru en lui même quand d’autres doutaient pour finalement arriver sur le toit du monde. “Jamais je n’aurais pensé que ça arriverait.” Et pourtant. Récit d’un parcours incroyable qui devrait en inspirer plus d’un. “Ça devrait permettre aux gens de croire en leurs rêves, partout dans le monde. Quand ça ne va pas, quand tu as l’impression que ça ne va jamais se faire pour toi, crois en ce que tu fais et continue de travailler. Ne laisse personne te dire ce que tu ne peux pas être ou ce que tu ne peux pas faire.”