Comme face à Limburg, le Spirou a montré deux visages. En première mi-temps, comme on pouvait s’en douter face à la taille alostoise (Maras et Badji), les Carolos étaient dominés dans la peinture. Les visiteurs s’offraient de nombreuses secondes chances (11 rebonds offensifs) pour prendre les commandes (10-17).

Et alors que les fautes pleuvaient sur la tête du Spirou (De Vreede et Bronchart, les deux vrais pivots sambriens pointaient à 3 fautes à la pause), Alost profitait des pertes de balle (8 en 20 minutes) pour virer en tête à la pause (31-37).

Mais on le sait, avec la jeunesse, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Une fois encore, le discours de Sam Rotsaert a fait son effet. Les Carolos mettaient énormément d’intensité (trop parfois, surtout au niveau des aides sur écran au milieu de terrain) mais c’était aussi le moment choisi par Tim Lambrecht pour prendre feu. L’ancien Ostendais enchaînait cinq bombes et les Carolos plantaient un 15-2.

De quoi changer la physionomie de la rencontre. En confiance depuis deux matchs, Yoeri Schoepen semble s’épanouir dans ce rôle de "faux" pivot (16 points) et le Spirou prenait les commandes pour la première fois à la 22e (39-37).

C’était également le signal de fin pour les Okapis qui se reposaient beaucoup trop sur Mihailovic (24 points) pour répondre au collectif du Spirou. Sam Rotsaert l’avait bien compris : cette troisième victoire consécutive lui tendait les bras et il terminait le match avec un cinq d’expérience (Llorente, Libert, Schoepen, Hammink et Lambrecht) pour éviter un retour in extremis.