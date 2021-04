On s’en souvient, en début de saison, le monde du basket-ball belge était unanime : impossible de vivre une saison complète sans spectateurs. Finalement, ce qui était inimaginable, il y a quelques mois encore, risque de devenir réalité. Une situation difficile pour les clubs qui continuent de respecter la règle, même si, il faut se rendre à l’évidence, les salles sont, parfois, un peu moins vides qu’en décembre dernier. "On a droit à un certain nombre de personnes, hors staff sportif, dans la salle et c’est vrai qu’on a discuté avec le responsable d’Esprit Spirou, par exemple, pour savoir si ça l’intéressait d’être présent parfois au match, vu tout ce qu’il fait pour le club. Je tiens à préciser que cela s’est fait en concertation avec d’autres membres du groupe de supporters et dans le respect des règles sanitaires", explique Eric Schonbrodt, le Directeur général du Spirou. (...)