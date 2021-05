Vladimir Mihailovic avait pourtant été muselé en première mi-temps (0 point).

Comment peut-on être aussi mauvais en première mi-temps et montrer un visage complètement opposé après la pause ? Sam Rotsaert doit encore se poser la question. Et le départ aussi soudain qu’inattendu de Shane Hammink (pour des raisons personnelles) n’est pas une excuse qu’utilisera le coach sambrien pour expliquer cette différence de jeu et d’intensité