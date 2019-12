Basket Dix joueurs déclarent forfait à quelques heures du All-Star Game! Jérôme Brys

Six joueurs de la Team World et quatre de la Team Belgium, et non des moindre, ne participeront pas à l'événement qui se tient ce soir à Forest National...





Le Orange All-Star Game est-il boudé, voire respecté, en Belgique? La question mérite d'être posée puisque les organisateurs viennent, à quelques heures seulement du début de l'événement, d'annoncer de nombreux forfaits. Dix au total! Et pas n'importe quel joueur... Du côté de la Team Belgium, on déplore les absences de Domien Loubry (Brussels), Vincent Kesteloot (Anvers), Khalid Boukichou (Charleroi) et Jean-Marc Mwema (Ostende). Ils sont remplacés par Nathan Kuta (Limburg United) et Niels Foerts (Brussels).



Du côté de la Team World, il n'y aura pas de Shevon Thompson (Ostende), Jared Wilson-Frame (Limburg United), Anthony Beane (Charleroi), Braian Angola (Ostende), Keye Van der Vuurst de Vries (Ostende) et Ibrahima Fall-Faye (Anvers). Ils sont remplacés par Armon Fletcher (Malines), Brandan Stith (Louvain), JJ Mann (Alost), Jito Kok (Malines) et Katin Reinhardt (Mons).



Du changement aussi au niveau des concours. Blessé, Noé Botuli (Charleroi), ne participera pas au concours de dunks. Abel Baptista (Liège) et Jared Wilson-Frame (Limburg United) ne seront pas de la partie pour le concours à trois points. Enfin, le dernier concours, le skills challenge, sera amputé de Senne Geukens (Alost), Ludo Lambermont (Liège) et Keye Van der Vuurst de Vries (Ostende). Ils sont remplacés par Vladimir Mihailovic (Alost), Alex Libert (Charleroi) et Francis Torreborre (Liège).



Le Orange All-Star Game se déroule donc ce samedi à Forest National. Ouverture des portes à 18h et coup d'envoi des festivités à 19h.