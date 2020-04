Devenus amis très proches lors de leurs six années communes au Brussels, les deux joueurs belges ont décidé de poursuivre leur chemin côte à côte en Euromillion League.

Ce jeudi, Jonas Foerts avait officiellement annoncé son départ du Brussels après six années passées dans la capitale. On sait désormais où il évoluera la saison prochaine. Le poste 4 de 23 ans rejoindra Malines, tout comme Domien Loubry (35 ans) qui a fait l’impasse sur sa dernière année de contrat au Brussels afin de rallier les Kangoeroes. Ce duo avait également été sollicité par le Spirou sans toutefois parvenir à un accord.

Avec les deux départs actés, le club bruxellois se retrouve donc avec un seul joueur (William Robeyns) encore sous contrat actuellement en vue de la saison prochaine. Plusieurs pistes sont activées et certains joueurs n’attendraient que le feu vert pour signer. Du côté de Malines, les Belges Terry Deroover, qui suscite de l’intérêt, Bram Bogaerts et Idris Lasisi sont encore sous contrat. Même si certains bruits évoquent une possible rupture de contrat pour le dernier cité.