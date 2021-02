Du titre avec Bree en passant par Mons avant d'arriver aux Wolves de Minnesota en NBA: retour sur l'incroyable parcours de Chris Finch Basket Jérôme Brys © BELGA

En Belgique, le plus anciens se souviennent tous de lui, de sa coupe de cheveux toujours parfaite mais surtout de son charisme et de sa science du basket. Lui, c'est Chris Finch. Âgé aujourd'hui de 51 ans, il va remplacer Ryan Saunders à la tête des Minnesota Timberwolves en NBA. L'apogée d'une carrière menée de mains de maître, qui fait l'unanimité autour de lui, et qui est née, il faut le dire, en Belgique.



Flash back au début des années 2000. A l'époque, Chris Finch prenait la tête de Bree. Arrivé dans le Limbourg en 2004 (il y restera jusqu'en 2007), il a rapidement démontré d'incroyables qualités, menant cette équipe vers le titre de champion de Belgique en 2005. De quoi voir d'autres équipes belges, dans un premier temps, lui faire les yeux doux. A commencer par Mons-Hainaut. Il rejoint les Renards en 2007 (jusqu'en 2009) et là aussi, il y réalisera de belles choses et tout le monde se souvient encore de lui aujourd'hui dans celle qu'on appelait à l'époque la Mons Arena.