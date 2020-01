Duke Tshomba a côtoyé le Black Mamba avec qui il a fêté le titre de champion en 2010.

Duke Tshomba, ex-joueur pro et consultant TV ne s’en est jamais caché : ses favoris en NBA, ce sont les Lakers et son idôle, c’est Kobe Bryant. Un Black Mamba qu’il a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises et qu’il définit en un mot : authenticité.

(...)