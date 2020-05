DUSE Magazine lance un format web hebdomadaire traitant du sport à grande échelle.

Automatic Systematique, c’est le nom de la nouvelle série-vidéos lancée par Duke Tshomba et DUSE Magazine. Un format cam-to-cam hebdomadaire de 40 minutes qui aborde des sujets décalés au sein de l’univers du sport dans sa globalité. Et pour en parler, l’ancien basketteur pro, ensuite devenu consultant et producteur, jamais en manque d’inspiration quand il s’agit de lancer un nouveau produit, s’est associé à Lieven Ndala, connu pour ses talents d’entertainer dans les salles de basket notamment. Il était de la partie au TQO des Belgian Cats à Ostende, lors du All-Star et de la finale de Coupe à Forest, au 3x3 Masters ou encore lors de la venue de Floyd Mayweather à la Lotto Arena d’Anvers.

© D.R.



Le duo a lancé la saison un du projet il y a seulement quelques semaines et trois épisodes ont déjà été révélés au public d’internautes. Au cours de ces capsules enregistrées sur le ton du débat bon enfant, Duke et Lieven échangent du tac-o-tac en défendant leurs opinions et leur ressenti tout en n’hésitant pas - le contraire aurait étonné - à lâcher quelques piques bien placées par-ci, par-la.

La crise sanitaire et le long confinement ont accéléré le processus de production. "Il y a forcément un manque qui s’est installé chez tous les amoureux de sport en général. Ce que l’on désirait avant tout, c’était ramener de la 'good vibe' et offrir un autre style de conversation/débat. De nos jours, il y a beaucoup trop d’experts de l’expertise. (rires) Les paramètres de la passion et des émotions sont trop souvent mis sur le côté au profit des analyses et des chiffres. L’objectif est de ramener un esprit plus détaché au sein de la discussion. Et cette approche n’empêche évidemment pas de rester objectif et pertinent."

Et Duke Tshomba espère évidemment qu’il ne s’agit-là que du début d’une longue série. "J’ai toujours aimé développer la transversalité à travers le sport plutôt que de l’aborder de manière segmentée comme on le fait plus traditionnellement. Une grande variété de sujets reliés au domaine du Sport & LifeStyle seront traités."

Les trois premiers actes du concept sont à découvrir sur leur page Instagram ainsi que sur YouTube. En voici certains passages...