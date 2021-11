Tandis que les pêcheurs vantent leur butin sur le port d’Ostende, la brise glace les joues des quelques familles se baladant sur la digue en cette semaine de vacances. Dans le centre-ville, tenue de son club sur le dos, Dusan Djordjevic brille par sa ponctualité au rendez-vous qu’il nous a fixé. Rien d’étonnant pour un joueur pour qui le professionnalisme n’est plus à démontrer.

Après avoir salué l’un ou l’autre passants l’ayant reconnu, celui qui a marqué la décennie du basket en Belgique, ôte sa casquette et affiche un large sourire à l’idée de se confier avant le premier choc entre les Anversois et les Côtiers. En un peu moins de onze années passées au littoral, le Serbe a tout gagné. Pourtant, sa faim de succès reste intacte. Malgré le temps qui passe, son statut de "Général" n’est jamais remis en question.

Dusan Djordjevic, vous avez 38 ans. Cela commence à chiffrer, n’est-ce pas ?

(Il rit). Oh que oui. Si on m’avait dit quand j’étais un jeune joueur que je serais encore professionnel à 38 ans, j’aurais rigolé. Je n’attendais certainement pas cela. Avant, j’avais la fraîcheur physique et la fougue. Aujourd’hui, je suis obligé de m’adapter aux contraintes de mon âge. La manière de se préparer est différente. Parfois, les voyages européens pèsent aussi sur mon organisme. Mais je ne peux pas me plaindre, j’ai une vie de privilégié. Je suis très fier d’avoir cette longévité, cela prouve que j’ai pris soin de moi et que je suis toujours resté professionnel. Je dois vous avouer quelque chose, je n’aime pas tellement le surnom (NdlR : le Général) qu’on me donne parce que la continuité qui existe à Ostende depuis de longues années facilite ma longévité.

Chaque année, on pense que c’est votre dernière. Pourtant, vous prolongez à chaque fois.

Mon approche a changé au fil des années mais je ne vis pas dans le futur. Quand vous êtes jeune, vous vous projetez vers des objectifs à moyen et long terme. Dans l’état actuel des choses, je cherche juste à profiter de chaque instant de ma carrière comme si c’était le dernier. Je ne peux pas vous dire combien de temps elle durera encore. Elle peut s’arrêter du jour au lendemain, donc je savoure chaque moment.

Mais vous pensez tout de même à la suite, post-basket, non ?

Hum, c’est difficile à dire. En fait, le basket a pris une place énorme dans ma vie. Je ne sais pas si je souhaiterais rester dans ce monde lorsque je mettrai fin à ma carrière ou si je voudrais me consacrer à d’autres choses. Avec le Covid-19, encore davantage que par le passé, on a pris conscience de la valeur de la vie et du besoin de profiter de ses proches. Cela fait longtemps que je vis loin de mes racines, il est évident que j’aimerais retourner chez moi un jour. Mais je vis au jour le jour, réellement.

Donc vous ne serez pas le successeur de Dario Gjergja à la Côte s’il reçoit une offre à l’étranger ?

Pour le moment, je ne pense pas à une carrière de coach, non. Néanmoins, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une vie. J’aurai peut-être une autre vision une fois ma carrière terminée.

D’ailleurs, le coach Gjergja, vous le connaissez peut-être mieux que personne. Il est toujours aussi "fou"…

Il a en quelque sorte la folie de la gagne. On se rejoint sur ce point même si je suis (beaucoup) moins démonstratif que lui. Chaque match, il l’aborde avec la rage de vaincre, c’est inné chez lui. Nous ne sommes jamais satisfaits, nous sommes à la recherche constante de diverses améliorations. C’est une très bonne chose pour les jeunes. C’est beaucoup plus facile de dire ‘Ostende sera champion’ que de l’appliquer. On n’est jamais rassasié. Gagner n’est jamais ennuyant, croyez-moi…

Vous parliez des jeunes. Les mentalités ont évolué, partagez-vous ce sentiment ?

Il y a une différence effectivement par rapport à mon époque. De par les améliorations en matière de performance, ils ont davantage d’outils pour réussir. Le basket a changé, certaines approches aussi. Mais il faut vivre avec son temps, je m’adapte à Instagram et toutes ces choses-là. Un point ne changera jamais : la vérité du terrain. Jeune ou moins jeune, chaque joueur a une approche différente par rapport à son éducation, son origine et son environnement familial. Je ne suis pas du genre à passer des heures sur mon téléphone, je préfère lire un livre inspirant par exemple. Mais je comprends que les jeunes n’aient pas la même philosophie de vie.

Une vie sans basket pour le passionné que vous êtes, est-ce envisageable ?

J’aime tellement regarder des matchs, les analyser, etc, que ce sera compliqué. Mais c’est tout à fait possible. J’aime aussi d’autres sports comme le football et le tennis. Et j’ai aussi développé une petite passion pour le padel. Comme je disais, ma priorité sera avant toute chose de profiter des miens."

En parlant de tennis, vous avez sûrement en Serbie, avec Novak Djokovic, l’un des plus grands sportifs en activité…

Il est un exemple pour chaque sportif, je pense. J’ai des connaissances en commun avec lui. C’est forcément une inspiration par rapport à son mental de champion et la manière dont il prend soin de lui. Il est dans la lignée des Michael Jordan, mon idole de toujours, et Kobe Bryant en basket.

Vous avez rejoint la Côte en 2011. Qu’est-ce qui a changé en onze années dans ce club ?

Oserais-je dire l’aspect financier ? Dans le sport, beaucoup de choses dépendent de cela. Il a fallu s’adapter et donner plus d’importance aux jeunes éléments. Ostende l’a compris et fait du bon travail quand on énumère les talents sortis de ce club. Les jeunes savent qu’en signant au BCO, ils peuvent quitter le pays en étant prêts pour un tout autre palier. C’est la clé, selon moi.

On peut dire aujourd’hui que la Belgique est votre deuxième maison. Que préférez-vous chez nous ?

Euh, le temps (rires)… Non, je plaisante. La mentalité est assez incroyable. La manière de voir les choses, de ne pas se prendre la tête pour des broutilles… Je n’ai jamais eu de problèmes depuis que je suis ici. Je prends toutes les bonnes choses que la vie me donne et cette longue expérience en Belgique a changé ma vie, m’a été bénéfique. D’autant plus qu’Ostende n’est certainement pas la plus laide ville de Belgique… Et j’adore la bière. Quelle richesse ! (rires).

Dans les pays de l’Est, la vie a été difficile dans un passé pas si lointain. Le confort de vie en Belgique est évident…

Les pays d’ex-Yougoslavie dont fait partie la Serbie ont souffert, à des degrés divers, c’est un fait. Il y a eu de grandes difficultés, et parfois, on se rend compte qu’il ne faut pas grand-chose pour être heureux. En Belgique, vous avez tout pour être heureux. Moi, je le suis, en tout cas.

Si vous deviez résumer votre carrière en une phrase, quelle serait-elle ?

Je pense que je dirais que si on croit en ce qu’on aime, on peut faire de ses rêves une réalité. J’ai voulu devenir un professionnel, j’ai travaillé pour et aujourd’hui, j’ai un grand sentiment de fierté quand je regarde dans le rétroviseur.