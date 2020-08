© Duse Magazine

Le 13 juin 2019 est, et restera, une date historique dans l'histoire de la NBA. Pour la première fois, une équipe non-américaine, canadienne en l'occurrence, est sacrée championne. A la surprise générale, les Toronto Raptors remportent ce titre au nez et à la barbe des Golden State Warriors de Steph Curry. Un titre épique marqué par des actions de folies (tout le monde a encore en tête l'incroyable shoot de Kawhi Leonard sur la tête des Sixers) et un sens de la fête insoupçonné jusqu'alors au Canada.Et si tout, ou presque, a déjà été dit et raconté sur cette épopée, Duke Tshomba, avec Duse Magazine, a tout de même trouvé un nouvel angle, totalement inédit, pour revenir sur ce sacre. Son parti: revivre le titre dans les yeux de 4Korners, le DJ officiel de la franchise canadienne.Dans le Canada depuis plus longtemps que Kyle Lowry, 4Korners a tout connu avec les Raptors., commente Duke Tshomba.Le tout, réalisé avec le professionnel qui fait déjà la renommée de Duse Magazine. Entre Bruxelles et Toronto, Duke Tshomba nous emmène, pendant près d'une demi-heure, dans les coulisses, et en exclusivité, d'un titre historique. Pour découvrir ce reportage exclusif, une seule adresse, à partir de 19h: https://www.youtube.com/watch?v=4bS5ntMpCds&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Fi4sYEoMh0w_VzE9fFrsTw-j2492hDASo4GYzSQoK1xfuOfvzIKH7ys0

Enjoy !