Ce lundi soir, c’est un nouveau rendez-vous important qui attend le Spirou et le Brussels dans la course aux playoffs. Si les Carolos restent sur une spirale positive qui devrait leur permettre d’accrocher une place dans le top 8, c’est loin d’être le cas pour les joueurs d’Ian Hanavan qui enchaînent les défaites. Et d’ailleurs, on peut dire que pour le moment, tout ou presque oppose les Carolos et les Bruxellois, à commencer par la dynamique.