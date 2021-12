Le Belge accueille les Giants d’Anvers ce mercredi soir en FIBA Europe Cup (19h00)

Après avoir évolué quelques saisons en Belgique, et notamment du côté de Louvain, de Limburg United et d’Ostende, Elias Lasisi (29 ans) a fait le choix de migrer vers l’Allemagne. A Göttingen dans un premier temps avant de s’installer à Crailsheim où il est devenu l’un des rouages essentiels de cette formation allemande. Rencontre avec l’arrière qui se livre sur sa vie en Allemagne à quelques heures d’affronter Anvers et quelques-uns de ses amis en FIBA Europe Cup.

Elias, la vie en Allemagne, c’est comment ?

"Pour être honnête, c’est similaire à la Belgique, tant au niveau de la culture que de la personnalité des gens mais aussi de la nourriture. Alors oui, la langue est différente mais pour le reste, c’est semblable."

L’adaptation a donc été plutôt facile ?

"Je dois bien avouer qu’au début, c’était un peu compliqué pour moi. J’ai dû m’adapter au fait d’être loin de ma famille et de mes proches. Sans oublier le style de jeu qui est complètement différent."

Dans quel sens ?

"Ici, toutes les équipes exercent une pression tout-terrain, ce qui est loin d’être le cas en Belgique où c’est plutôt rare. L’agressivité des défenses est aussi plus importante et j’ai dû trouver un moyen de changer mon jeu pour être plus agressif. Maintenant que je suis dans ma troisième saison, je pense que je me suis parfaitement adapté au style de jeu allemand."