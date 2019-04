Sa suspension a été revue en appel: l'Ostendais n'a eu que six journées à purger!



On a tous encore cette image d'Elias Lasisi, l'ailier d'Ostende, qui bouscule Nick Van Den Broeck (arbitre) en plein match alors que les Côtiers menaient de plus de 15 points face à Liège. Fort logiquement, l'international belge a été exclu de la rencontre et la league a directement affirmé son intention de ne pas laisser passer un pareil fait.



Et la première sanction était exemplaire: Elias Lasisi était suspendu jusqu'en septembre avec un sursis un sursis de 24 mois de septembre à décembre 2019. Visiblement pas satisfait de cette décision, le BCO a fait appel et... ils ont eu gain de cause!



Aussi incroyable que cela puisse paraître, la suspension d'Elias Lasisi a été ramenée à... six journées de championnat! Il a donc été écarté des terrains de la 24e à la 30e journée. En conséquence, ce week-end, à l'occasion de la confrontation face à Limburg, l'international belge pourrait déjà faire son retour sur les parquets avec Ostende!



Quant à son amende de 2.500 euros, elle est maintenue avec un sursis de deux ans pour 1.500 euros!