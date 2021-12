Le Belge Elias Lasisi accueille les Giants avec l’intention de leur faire mordre la poussière.

Il y a trois saisons, Elias Lasisi décidait de rejoindre Crailsheim en Allemagne. Si les débuts ont été un peu compliqués, "je me suis senti un peu seul dans ce petit village en plein Covid", l’ancien Louvaniste a rapidement su trouver ses marques. Si bien qu’aujourd’hui, il est l’un des fers de lance de cette formation un peu méconnue en Belgique. "Crailsheim, c’est une petite équipe au niveau budget mais sur ces trois dernières saisons, il y a eu pas mal de succès. C’est un club qui grandit et notre but est de nous installer en playoffs. Même chose en coupe d’Europe où nous avons l’ambition de passer ce deuxième tour."