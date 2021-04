Le moins que l'on puisse dire, c'est que la saison du Brussels est particulièrement compliquée cette année. Alors quand il y a un petit rayon de soleil, autant le mettre en évidence et s'assurer qu'il reste un peu plus longtemps. Ce petit rayon de soleil surprenant, c'est Elijah Tshibangu. Arrivé sur la pointe des pieds en début de saison, l'ailier bruxellois formé à Woluwe United a réussi à se faire une place dans l'effectif, et dans les rotations, de Ian Hanavan. Des performances qui lui ont permis, aujourd'hui, de parapher un nouveau contrat pour trois saisons supplémentaires au Phoenix Brussels. "Je suis heureux de pouvoir continuer avec le Brussels, sourit le jeune homme. Ça s'est très bien passé cette année et je suis sûr que les années à venir vont aussi bien se dérouler."



Pour un Bruxellois, évoluer dans la capitale, c'est toujours spécial et une belle source de motivation. "Je suis Bruxellois et c'est une joie pour moi de pouvoir représenter ma ville. J'ai la chance de côtoyer des joueurs expérimentés qui m'ont permis d'améliorer mon QI basket. Le coach a confiance en moi, m'a donné l'opportunité de jouer en première division et il attend de moi que je mette de l'intensité et une grosse défense. Je ne compte pas le décevoir."



De son côté, Ian Hanavan ne tarit pas d'éloges sur son poulain. "C'est un gros défenseur, capable de garder son homme sur tout le terrain. Il apporte de l'intensité, de la défense, de l'enthousiasme et du talent."





Déjà trois Belges pour la saison prochaine





A l'heure de tirer le bilan de cette saison, celui-ci est plutôt négatif pour le Brussels qui risque de terminer dernier de la phase classique. Mais au-delà des performances, le niveau de jeu n'était pas au rendez-vous et les dirigeants l'ont annoncé: la saison prochaine, le plus important, ce sera la mentalité du joueur, bien avant son niveau de jeu. Comme on peut aisément s'en douter, des joueurs comme Darius Washington, Thomas Massamba, Angelo Chol et Viktor Iljins ne feront plus partie du groupe alors que le club tente de tout faire pour convaincre Pavle Djurisic de rester une saison de plus dans la capitale. Reste le cas de BJ Raymond qui apporte son expérience mais dont l'avenir dans la capitale est également incertain.



Au niveau belge, il ne fait plus l'ombre d'un doute que Niels Foerts ne sera plus Bruxellois la saison prochaine. En revanche, le club a d'ores et déjà prolongé le contrat de Louis Hazard et attiré dans ses filets le feu-follet de Malines, Terry Deroover. Avec la prolongation d'Elijah Tshibangu, le Brussels a officialisé trois joueurs pour la saison prochaine. Le prochain à suivre devrait être Ayoub Nouhi. Quant à William Robeyns, il semble tirer toute sa peine derrière lui depuis quelques semaines et son avenir devrait s'écrire loin de Neder-over-Heembeek. Reste à voir ce que le club fera avec Stéphane Moris (s'il peut rejouer) et Rochdi Benzouien qui a montré de belles choses. Une chose est sûre: il devrait y avoir pas mal de changements la saison prochaine au Brussels!