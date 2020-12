Absent face à Ostende ce vendredi, William Robeyns fut le premier touché mais le reste du groupe et du staff, testé jeudi à la veille du déplacement à la Côte, avait alors été déclaré négatif. Deux jours plus tard, il s'est donc avéré que le virus a bel et bien circulé. Le club bruxellois en a bien sûr directement averti le club ostendais qui doit maintenant croiser les doigts pour que le virus ne se soit pas également propagé au sein de son équipe. Voulant éviter tout autre risque, le Brussels a décidé de reporter son match ce dimanche.

Le match de Coupe face à Malines également en danger ?

Outre le match de championnat de ce dimanche, le Brussels et Malines devaient également s'affronter en Coupe le vendredi 11 décembre. Cette rencontre semble d'ores et déjà fortement menacée. De nouveaux tests, PCR cette fois, sont prévus mardi et il faudra donc attendre le lendemain pour en connaître les résultats. Suivant le protocole mis en place, les joueurs positifs doivent observer une quarantaine de sept jours avant de reprendre et, évidemment, se refaire tester avec un résultat négatif à la clé. Si ce match devait avoir lieu, plusieurs joueurs manqueraient donc à l'appel côté bruxellois.





Le match d'Euromillions League entre le Brussels et Malines, programmé ce dimanche, a été annulé et reporté à cause de plusieurs cas de Covid-19 détectés au sein de l'effectif bruxellois. Au lendemain du match perdu ce vendredi sur le parquet d'Ostende, certains joueurs du Phoenix Brussels ont ressenti des sensations de malaise. Comme la procédure le veut en Euromillions League, tout le groupe devait de toute façon se refaire tester ce samedi à la veille du match face à Malines. Ces tests ont confirmé la présence du virus qui a atteint plusieurs éléments de l'équipe puisqu'il faut au moins trois cas positifs parmi les joueurs pour pouvoir solliciter le report d'un match.