Une distinction individuelle de plus pour la star belge.

Lors de la saison régulière d'Euroleague, l'internationale belge de 26 ans a compilé une moyenne de 14.1 points, 4.6 rebonds, 3.2 assists en 22 minutes par match. Ce qui en fait la joueuse avec la meilleure évaluation globale dans les rangs d'Ekaterinburg, qui domine le basket féminin européen depuis plusieurs années maintenant. Une distinction de plus donc pour notre Emma nationale quelques mois après son sacre en WNBA et son titre de MVP des finales. Parmi les joueuses intérieures, Emma Meesseman a été la préférée du referendum des coachs.





La saison en Euroleague féminine est officiellement suspendue depuis le 12 mars à cause de la pandémie de coronavirus. Et si la Fiba Europe n'exclut pas la possibilité pas de voir la compétition se terminer à la rentrée en septembre, les distinctions individuelles ont déjà été distribuées. Après avoir révélé le deuxième meilleur cinq de la saison ce mardi, les instances de l'Euroleague féminine ont cette fois annoncé l'équipe-type au sein de laquelle on retrouve la star belge Emma Meesseman. L'intérieure flandrienne de la formation russe d'Ekaterinburg est accompagnée dans ce meilleur cinq de base par Alina Iagupova (Fenerbahçe), Cecilia Zandalasini (Fenerbahçe), Alyssa Thomas (Prague) et Sandrine Gruda (Schio).