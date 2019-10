Emma Meesseman et Kim Mestdagh seront célébrées à Ypres ce dimanche 20 octobre après avoir obtenu le titre de championnes de WNBA (le championnat professionnel nord-américain de basket féminin), avec les Washington Mystics le 11 octobre dernier.

Meesseman a d’ailleurs été élue meilleure joueuse (MVP) de la finale qui opposait son équipe au Connecticut Sun.

Les deux Belgian Cats, originaires de la ville ouest-flandrienne, seront honorées à 11 heures lors d’une cérémonie au Centre administratif AC Auris, Ter Waarde 1.

"Nous souhaitons mettre deux de nos plus grandes sportives à l’honneur : Emma Meesseman et Kim Mestdagh. Elles ont marqué l’histoire d’Ypres de manière extraordinaire. La ville et son administration sont vraiment très fières de ce qu’elles ont réalisé."