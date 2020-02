Basket En envoyant Clint Capela à Atlanta, Houston fait le pari fou du small-ball à outrance Jérôme Brys

La trade deadline est fixée à ce jeudi 21h et d'autres gros mouvements sont en préparation !



A 24 heures de la fin de la période des transferts en NBA, les Houston Rockets ont lancé les hostilités avec un trade impliquant pas moins de 12 joueurs, un record ces dernières années. En résumé: Atlanta reçoit Clint Capela et Nene. Houston reçoit Robert Covington, Jordan Bell et un 2e tour de draft. Minnesota reçoit Malik Beasley, Evan Turner, Jarred Vanderbild, Juancho Hernangomez et un 1er tour de draft de 2020. Denver reçoit Gérald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier et un 1er tour de draft 2020.