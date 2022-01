Deux ans et demi, ou plus précisément 941 jours, voilà le temps qu’il a fallu à Klay Thompson pour regoûter aux joies de la compétition officielle. L’arrière des Warriors n’avait plus joué depuis sa blessure au genou (une rupture d’un ligament croisé) encourue lors des Finals perdues en 2019 face aux Raptors. Un premier coup dur qui n’était que le début d’un long parcours du combattant pour le plus fidèle compagnon de Steph Curry. Peu avant son retour qui était prévu fin 2020, il était victime d’une rupture du tendon d’Achille. Retour à l’infirmerie.

Deux (très) graves blessures dont certains ne se remettent jamais. Mais à l’image de son équipe, Klay Thompson est un vrai Warrior (avant sa blessure, il avait disputé 96,5 % des matchs possibles, playoffs compris). Une longue revalidation qu’il a fallu appréhender, lui qui n’a pas l’habitude de passer beaucoup de temps entre les mains des médecins. "Je suis fier de moi et d’avoir su persévérer", avouait-il à l’issue de ce retour ultra-médiatique.

Et le changement de salle n’a visiblement pas perturbé le Splash Brother, lui qui découvrait pour la première fois sa nouvelle aire de jeu : le Chase Center (il s’est blessé lors du dernier match de l’histoire des Warriors à l’Oracle Arena).