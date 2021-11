Le Spirou n'est pas passé loin de l'exploit en terres anversoises dimanche après-midi. Une prolongation a d'ailleurs été nécessaire pour départager les deux formations. Pendant 45 minutes, les Carolos ont fait jeu égal avec le deuxième du classement, le poussant dans ses derniers retranchements. On peut même se demander si Elvar Fridriksson n'avait pas eu son coup de chaud au retour des vestiaires (12 points au 3e quart), est-ce que les joueurs de Sam Rotsaert ne seraient pas repartis avec la victoire? Evidemment, avec des "si" on mettrait Paris en bouteille mais cette équipe sambrienne a fait preuve d'une mentalité exemplaire.



Sous la houlette de son super capitaine, Alex Libert, encore une fois bien inspiré face à des Giants qu'il aime affronter (17 points), le Spirou tenait la dragée haute aux Anversois en début de match. Mais les deux fautes rapides de "Capi" faisaient mal et les locaux en profitaient pour prendre le large (28-17). Moment choisi par un ancien de la maison, Vincent Kesteloot, pour se rappeler à ses bons souvenirs et être à la base d'un 2-18 qui permettait aux visiteurs de virer en tête à la pause (36-43).



On le sait, ensuite, c'était le show Fridriksson. Sergio Llorente était incapable de ralentir de Finlandais qui était au four et au moulin pour remettre Anvers aux commandes (64-59). En difficulté, l'Espagnol prenait place sur le banc pour laisser sa place à Milan Samardzic... sur le terrain du plus mauvais souvenir de sa (jeune) carrière, là où il s'est déchiré le ligament croisé du genou il y a près d'un an. "J'avoue que j'y ai pensé au début du match mais après, ça a été", avoue le jeune meneur du Spirou. Aux commandes des Sambriens, le jumeau de Vukan a pris ses responsabilités. C'est d'ailleurs lui qui allait arracher la prolongation à quelques secondes de la fin du match (75-75). Un temps complémentaire finalement de trop pour la Next Gen qui voyait les Giants filer vers une nouvelle victoire. "Je pense que c'est la défense qui a fait la différence, note Sam Rotsaert, le coach du Spirou. On doit être capable de faire mieux. Après, en prolongation, on était cuit. La concentration n'était plus là et on a commis quelques erreurs défensives. Maintenant, on sait sur quoi on doit travailler et on va le faire pour le prochain match."



Malgré la défaite, le technicien sambrien a lui aussi tenu à rendre hommage à Milan Samardzic qui a livré sa meilleure prestation de la saison avec 16 points, 6 passes et 2 interceptions. "On connaît Milan. Mentalement, ce match était important pour lui et il a passé ce cap. Il a prouvé qu'il était un très fort joueur. Il a pris ses responsabilités et quand un joueur joue comme ça, tu le laisses jouer. Son retour fait vraiment du bien", conclut Sam Rotsaert.



Une défaite pas du tout alarmante avant la trêve internationale qui va permettre à Noé Botuli, touché par le Covid, de retrouver le rythme. Yoeri Schoepen est attendu pour le mois de janvier alors que Rafael Lisboa continue de travailler pour revenir. "Il vient de passer quatre mois sans jouer et il faut qu'il retrouve le rythme. Il travaille très dur, ça prend du temps mais il va revenir à 100%", assure Sam Rotsaert.





Anvers 90-81 Charleroi (ap)



Anvers: 32 sur 64 (11x3); 15 lf sur 19; 36 rbs; 20 ass; 20 fp.

FRIDRIKSSON 25, Smout (-), TIBY 11, Van Den Eynde 2, D'ESPALLIER 6, T. De Ridder (-), N. De Ridder 2, Rogiers 5, Hands 15, KRUTWIG 13, MWEMA 11, Donkor 0.

Charleroi: 33 sur 75 (6x3); 9 lf sur 15; 42 rbs; 19 ass; 21 fp.

Fogang 2, LLORENTE 0, LIBERT 17, Bronchart (-), LAMBRECHT 7, Botuli (-), M. Samardzic 16, Noterman 0, V. Samardzic 4, KESTELOOT 24, KOK 3, Kuta 8.



Quarts: 19-15/17-28/28-16/11-16/15-6

Arbitres: MM. Geller, Gilis et Forthomme