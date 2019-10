Il n'est pas rare de voir éclater quelques tensions lors d'un match NBA, mais cette nuit les deux pivots Joel Embiid (2m13 et 113 kg) et Karl-Anthony Towns (2m13 et 115 kg) n'ont pas fait dans le détail: bagarre générale, expulsions, trashtalk... le cocktail parfait d'un grand match NBA.

Certes, et ce n'est un secret pour personne, Jojo et KAT ne s'apprécient guère (en décembre 2017, ils s'étaient déjà échangés des amabilités sur Instagram avec une victoire de Joel Embiid sur Karl-Anthony Towns) mais cette rivalité a pris un tout autre tournant cette nuit. En effet, les deux joueurs ont commencé par s’accrocher au rebond, avant que le Camerounais ne bouscule KAT, qui a déraillé. Ben Simmons est venu séparer tout le monde en vain puisque celui-ci a plaqué au sol KAT en l’attrapant par la gorge pour le calmer.

Ils ont été logiquement expulsés par les arbitres, ce qui n'a pas empêché Joel Embiid de garder son sourire chambreur et d'haranguer la foule en délire. En attendant les sanctions à venir de la part de la NBA, les deux joueurs se sont, à nouveau, accrochés sur Twitter. Joel Embiid a ainsi expliqué avoir été élevé au milieu des lions et qu’un chat (KAT) lui avait sauté dessus. Ce qui a déclenché l’ironie de Karl-Anthony Towns.