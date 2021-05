Il reste 17 secondes à jouer samedi soir, le marquoir affiche 84-74 et le match est plié. Les joueurs commencent à se taper dans la main, se donnant rendez-vous lundi pour la manche décisive, jusqu’à ce que Sterling Gibbs ne trouve rien de mieux que d’aller marquer un panier alors que plus personne ne jouait. Alors certes, rien ne l’interdit mais pour l’esprit du jeu, on repassera. Un petit lay-up, totalement inutile, qui a eu le don de faire monter la pression.