La ligue espagnole a communiqué son plan pour une possible fin de compétition.

Si le championnat espagnol de basket est actuellement suspendu pour cause de coronavirus, la ligue s’est positionnée par rapport au scénario d’une possible fin de saison. La fin de la phase classique, sans relégation, a officiellement été entérinée par les décideurs qui ont opté pour une phase finale à 12 équipes dans un lieu unique et sécurisé lorsque la compétition pourra reprendre.

Andorre est l’endroit le plus évoqué par la presse espagnole pour mettre sur pied ce tournoi entre les douze premiers du classement actuel. La formule retenue pour ces playoffs particuliers est une répartition des équipes en deux groupes de six dont les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Une finale désignera ensuite le champion 2020.

L'ACB se donne jusqu'au 31 mai pour "selon les mesures prises par les autorités, disputer la phase finale ou mettre fin à la Liga Endesa 19-20". Le 10 juillet a été fixé comme date butoir pour jouer le dernier match, faute de quoi le titre ne sera pas attribué. Si ce tournoi devait bien avoir lieu, trois joueurs belges seraient concernés : Sam Van Rossom (Valence), Quentin Serron (Bilbao) et Manu Lecomte (Gran Canaria). En revanche, cette décision signifie que Maxime De Zeeuw (Obradoiro), Pierre-Antoine Gilet (Fuenlabrada) et Kevin Tumba (Murcie) sont eux officiellement en vacances.