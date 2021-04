Et de quatre, dans la douleur, pour le Spirou Basket Jérôme Brys © BELGA

Charleroi ne s’est pas facilité la tâche, mais continue d’engranger les succès. (Charleroi 70-65 Louvain) Comment jouer avec son bonheur et se faire peur ? Face à une équipe de Louvain qui restait sur deux défaites (Liège et Alost) et qui ne tourne plus aussi bien qu’il y a quelques semaines, le Spirou a bien failli voir une victoire qui lui tendait les bras lui filer sous le nez.