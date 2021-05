Ryan Kriener (Louvain)

Vladimir Mihailovic (Alost)

Skylar Spencer (Mons)

Comme tous les ans, les awards qui récompensent les meilleurs joueurs de la saison seront décernés. Mais année spéciale oblige, cette fois-ci, aucune cérémonie officielle ne sera organisée, la faute à la crise sanitaire. Les responsables de la League ont décidé de remettre les récompenses aux lauréats à la mi-temps du match qui opposera Anvers et Ostende ce dimanche après-midi. Une rencontre qui sera par ailleurs diffusée en direct sur Sporza, la RTBF (Auvio).Mais encore fallait-il connaître les différents nominés. Le verdict est tombé ce mercredi après-midi et voici les trois derniers joueurs en course pour remporter l'une des distinctions de l'année.

Joueur belge de l'année

Pierre-Antoine Gillet (Ostende)

Tim Lambrecht (Charleroi)

Loïc Schwartz (Ostende)

Meilleur jeune joueur de l'année

Vrenz Bleijenbergh (Anvers)

Ajay Mitchell (Limburg United)

Niels Van den Eynde (Anvers)

Coach de l'année

Vedran Bosnic (Mons)

Dario Gjergja (Ostende)

Sam Rotsaert (Charleroi)

Arbitre de l'année

Renaud Geller

Geert Jacobs

Nick Van Den Broeck





De plus, à partir de ce mercredi, les votes pour la "All EuroMillions Basketball League first team" sont ouverts. Il s'agit des cinq joueurs (2 backcourt et 3 frontcourt) qui, selon vous et un jury professionnel, se sont distingués pour leurs performances sportives sur leurs positions au cours de la saison. Vous pouvez voter une fois par jour pour votre "Dream Team de l'EuroMillions Basketball League" via le lien suivant: embl.be/vote .