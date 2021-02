On le sait, dès la saison prochaine, on ne parlera plus d'Euromillions Basket League. Il y a quelques semaines, Belges et Néerlandais officialisaient le projet de BeNeLeague, regroupant les équipes du royaume ainsi que celles des Pays-Bas pour ne former qu'une seule et grande compétition.Le projet adopté, reste quelques détails à régler et notamment à trouver un nom à cette future league. Et pour cela, les responsables belges et néerlandais ont décidé de faire appel à votre imagination. Oui, c'est à vous d'imaginer quel pourrait être le futur nom de cette compétition.Si vous avez 25 ans ou moins et que vous avez une idée originale, n'hésitez pas à en faire part à la League. A la clé, un voyage à Londres ou à Paris à remporter dans le cadre du futur London Game ou Paris Game de la NBA.https://www.nameourleague.com