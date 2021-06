Euro Basket: Du bronze pour des filles en or qui terminent troisièmes après leur victoire face à la Biélorussie (69-77) BasketLive Jérôme Brys Suivez notre live sur de ce match pour la médaille de bronze de nos Belgian Cats face à la Biélorussie. © Fiba

Premier quart-temps: 13-23

Moins de 24h après la cruelle désillusion vécue par les filles de Philip Mestdagh en demi-finale face à la Serbie (74-73), les Belgian Cats devaient rapidement se reprendre car même si l'or n'était plus possible, une médaille de bronze était au bout de ce duel face à la Biélorussie. Et visiblement, la pilule semblait avoir été bien digérée. Muselée il y a 24h, Emma Meesseman n'a pas dû attendre 28 minutes pour inscrire ses premiers points du match (8 dans le premier quart). L'ancienne MVP de WNBA se remettait directement en marche et les Cats prenaient les commandes (3-8). Mais les Biélorusses étaient particulièrement adroites (et dominatrices au rebond) pour revenir à égalité (12-12) dans le sillage d'Anastasia Verameyenka. Dans la foulée de sa demi-finale, Antonia Delaere était toujours aussi parfaite et un triple de Julie Vanloo permettait de creuser un premier écart (13-19) pour terminer ce premier quart à 13-23.



Deuxième quart-temps: 30-40



Une fois encore excellente, Kyara Linskens faisait grimper l'écart au-dessus de la barre psychologique des dix unités au début du deuxième quart (13-27). Le changement de défense, en zone, perturbait les Belgian Cats qui ne trouvaient plus le chemin des filets. Les Biélorusses saisissaient l'opportunité pour réduire l'écart et revenir à 24-29 après 25 minutes de jeu. Agressive vers le cercle et en réussite avec son shoot, Kyara Linskens (9 points) permettait néanmoins aux Cats de garder le bon cap au moment de rejoindre les vestiaires (30-40) malgré un problème récurrent au rebond (8 prises offensives pour les Biélorusses).



Troisième quart-temps: 49-61



Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup mais les Cats restaient aux commandes (42-48 à la 24e) mais les Biélorusses ne baissaient pas les bras. L'écart oscillait entre 6 et 10 unités et contrairement au match face à la Serbie, dès que les Biélorusses tentaient un petit rapproché, Emma Meesseman (17 points) était là pour y aller d'un petit shoot pour les garder à distance respectable (46-56). En confiance, Hanne Mestdagh y allait de cinq points consécutifs pour mettre les joueuses de Philip Mestdagh sur une voie royale à l'entame du dernier acte (49-61).



Quatrième quart-temps: 69-77



Sentant l'exploit à portée de mains, les Cats ne craquaient pas sous la pression. Les Biélorusses revenaient à 56-63 mais les leaders de cette équipe belge se remettaient en ordre de marche pour éviter de laisser leurs adversaires croire en un retour impossible (56-70 à la 35e). Le podium était là, au bout de ce money-time qui finalement a été géré de main de maîtres (69-77). Les Belgian Cats terminent donc troisièmes de cet Euro de basket et rentrent au pays avec le bronze. La déception de la Serbie restera certainement encore un peu en travers de la gorge mais elles n'ont pas à rougir de leur prestation et cette médaille de bronze est magnifique et laisse augurer de belles choses pour les Jeux olympiques qui débutent dans un mois. Et si elles nous refaisaient le même coup avec une breloque à Tokyo? Rien n'est impossible pour cette équipe en or!







Cinq de base: Allemand - Delaere - K. Mestdagh - Meesseman - Linskens



Biélorussie: Bentley 12, PAPOVA 10, RYTSIKAVA 3, Tarasava 8, VERAMEYENKA 15, Brych, Hasper 9, Inkina, Karasevich, LIKHTAROVICH 7, Vasilevich, ZIUZKOVA 5.



Belgique: ALLEMAND 4, DELAERE 17, LINSKENS 15, K. MESTDAGH 8, Nauwelaers 0, Carpreaux 0, MEESSEMAN 21, Geldof 0, Be. Massey, Bi. Massey 0, H. Mestdagh 5, Vanloo 7.



Quarts: 13-23/17-17/19-21/20-16