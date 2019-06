Victorieuses la veille de l'Espagne (65-61), les Belgian Cats ont ajouté un autre succès dans leur préparation en vue de l'Euro du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie. La Belgique s'est en effet imposée face au Canada 68-64 (mi-temps: 29-32) samedi au Palais du Midi à Bruxelles lors de la 2e journée du tournoi des Quatre Nations de basket féminin.

La partie a été d'une autre facture que la veille face aux championnes d'Europe espagnoles, mais la Belgique est allé chercher la victoire dans le money-time face à une équipe 7e de la dernière Coupe du monde où les Belges avaient fini 4es, en septembre dernier à Tenerife.

Cette fois sans Ann Wauters, laissée au repos ni Hatty Nawezhi, les Belges ont pu compter sur Antonia Delaere (14 points) et Jana Raman (12 points, 9 rebonds) qui ont pris le relais.

Kim Mestdagh a terminé avec 11 unités au compteur pour 6 rebonds et 5 assists, Emma Meesseman a ajouté 6 points, 6 rebonds et Julie Allemand a fini avec 6 points et 4 assists.

Menées longtemps dans la partie (avec un écart maximum de 8 unités à 19-28), les Belgian Cats ont recollé à l'entame du dernier quart temps pour finir avec une seconde victoire à Bruxelles.

Philip Mestdagh et ses joueuses évolueront encore face aux Chinoises dimanche (17h00). La Chine, qui a battu le Canada vendredi (69-61), a perdu samedi contre l'Espagne (46-69).

Deux dernières rencontres de préparation sont programmées les 21 (21h30 à Wevelgem) et 22 juin (17h00 à Courtrai), à deux reprises contre l'Italie encore, avant le départ pour la Serbie le 24 juin.

La Belgique figure dans le groupe D à l'Euro avec la Russie, la Biélorussie et la Serbie, pays organisateur.

Une place parmi les six premiers offre un ticket pour les tournois de qualification olympique pour Tokyo 2020.





Les statistiques:

Belgique: 17/34 à 2pts, 7/19 à 3 pts, 13/18 aux lancers, 35 rebonds (32 pour le Canada), 19 assists (32 pour le Canada), 18 pertes de balle (20 pour le Canada), 19 fautes (22 pour le Canada). K. Mestdagh 11 (2x3, 6 rbds, 5 assists), Delaere 14, Carpréaux, Resimont, Meesseman 6 (6 rbds), Linskens 6, H. Mestdagh 9 (3x3), Geldof 2, Nauwelaers 2, Vanloo, Raman 12 (9 rebonds), Allemand 6 (4 assists)