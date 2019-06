La Russie s'est imposée face à la Biélorussie 76-62 (mi-temps: 33-27) lors de la dernière journée du groupe D, celui de la Belgique, à l'Euro de basket féminin, dimanche à Zrenjanin en Serbie.

Un résultat qui assure aux Belgian Cats, au minimum, de la deuxième place de leur poule.

Les Russes sont également assurées de se qualifier comme 3e du groupe et la Biélorussie est éliminée.

La Belgique peut encore décrocher la première place du groupe en battant la Serbie plus tard dans la soirée (20h30).

Le premier se qualifie en effet directement pour les quarts de finale. Le 2e et 3e jouent un barrage contre le 3e et 2e du groupe C (Italie ou Slovénie) pour une place en quarts de finale. Le 4e est éliminé.

Les six premiers de l'Euro se qualifient pour les tournois de qualification olympique en vue de Tokyo 2020