La Belgique s'est imposée face aux Pays-Bas 75-70 (mi-temps: 37-25) en quarts de finale du championnat d'Europe de basket de division B pour les moins de 20 ans vendredi à Matosinhos au Portugal.

Les jeunes Belges de Steve Ibens se sont pourtant fait peur. Après un premier quart temps remporté 23-10, ils ont mené pratiquement toute la rencontre avant de voir les Néerlandais revenir à leur hauteur à 62 partout par la grâce d'un 15-2 en début de dernier quart temps.

Haris Bratanovic et Vrenz Bleijenbergh ont terminé avec respectivement 20 points (10 rebonds) et 18 points (12 rebonds, 6 assists). Haris Bratanovic, 18 ans, ex-intérieur de Falco Gand, évolue à Barcelone chez les juniors et l'équipe B. L'équipe catalane suit d'ailleurs de près aussi Bleijenbergh, ailier de 18 ans, qui évoluait à Anvers cette saison.

En demi-finales samedi (19h30), la Belgique affronte la Tchéquie victorieuse de son côté de l'Islande 77-67 pour une place en finale et une accession en division A.

Les trois premiers remontent en effet au sein de l'élite.