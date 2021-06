© Fiba Europe



Emma Meesseman et Julie Allemand figurent dans le cinq majeur de l'Euro de basket féminin. À 28 ans, l'intérieure flandrienne (1m93) a été plébiscitée par un panel de journaliste et membres de la FIBA Europe. La Sportive belge de l'année 2020 perpétue ainsi une tradition qui l'a vue figurer parmi les cinq meilleures joueuses de chaque tournoi auquel elle a participé, soit l'Euro 2017, la Coupe du monde 2018 et l'Euro 2019. Emma Meesseman, 28 ans, a fini avec 20,7 points de moyenne par match (2e meilleure marqueuse de l'Euro derrière la Bahaméenne naturalisée de l'équipe de Bosnie, Jonquel Jones), 8,5 rebonds et 4,5 assists en 34,8 minutes de jeu, soit la joueuse avec la 2e meilleure évaluation du tournoi (toujours derrière Jones). Julie Allemand, 24 ans, a terminé son championnat d'Europe avec 9.0 pts, 2,8 rebonds et 5,3 assists par match inscrivant le panier de la victoire contre la Russie à 5.3 seconde du terme en quarts de finale et 18 points contre la Serbie en demi-finale. La Serbe Sonia Vasic, MVP du tournoi, la Française Ende Miyem et Jonquel Jones complètent le cinq majeur.