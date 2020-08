Deux clubs belges seront opposés en Eurocoupe de basket féminin, dont le tirage au sort a eu lieu lundi à Munich. Castors Braine et Sint-Katelijne-Waver ont en effet été versés dans le groupe H, en compagnie des Espagnoles de Valence et du vainqueur du duel entre les Suissesses de Winterthur et les Françaises de Saint-Amand.

Phantoms Boom a été versé dans le groupe E avec les Suissesses de Fribourg, les Italiennes de Venise et les Françaises de Landerneau Bretagne. Namur et Malines doivent passer par un tour préliminaire (en aller/retour), respectivement face aux Luxembourgeoises de Grengewald Hüschtert et les Espagnoles de Tenerife, l'équipe de la Belgian Cat Heleen Nauwelaers. En cas de qualification, Namur intégrera le groupe G en compagnie des Françaises de Villeneuve-d'Ascq, des Espagnoles de Cadi La Seu et d'un perdant du tour préliminaire de l'Euroligue. Malines serait pour sa part versé dans le grope F avec les Espagnoles de Lointek Gernika Bizkaia et les clubs français de Flammes Carolo et Roche Vendée. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale. Une décision quant à la date du début des Coupes d'Europe est attendue pour le 1er septembre.