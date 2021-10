Pendant quarante minutes, les deux formations ne se sont pas quittées. En première mi-temps, ce sont les locaux, menés par Louis Labeyrie (23 points et 8 rebonds) qui prenaient une petite avance (47-43). Si Abdul Gaddy (13 points) se démenait pour laisser les visiteurs au contact (69-63 après 30 minutes), ce sont bien les Espagnols qui repartent avec une première victoire dans la compétition (92-82).

Le meneur belge de Valence, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 6 points (0/1 à 2 points et 2/3 à 3 points), 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 19 minutes. De son côté, Loïc Schwartz (Promitheas) finit le match avec 1 point (0/1 à 3 points et 1/2 aux lancers), 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 12 minutes.