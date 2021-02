La formation française a signé une sixième victoire consécutive et peut encore croire au Top 8.

L’Asvel Lyon-Villeurbanne a réalisé un bel exploit en allant s'imposer vendredi soir sur le parquet du FC Barcelone (69-76), leader de l'Euroleague, signant leur sixième victoire consécutive dans la compétition reine du basket européen, et ils peuvent encore rêver des playoffs. De retour à la compétition avec son club après un passage en équipe nationale, Ismaël Bako a mis sa pierre à l’édifice avec 5 points, 3 rebonds et 1 contre en l’espace de 14 minutes.

Les joueurs de TJ Parker, qui est devenu le premier coach français a aligné six succès de rang enEuroleague, avaient déjà dominé le Barça à domicile au match aller (80-68). Ils ont donc infligé deux des huit revers, lors de cette campagne européenne, des Barcelonais, toujours en tête de la saison régulière après 26 matchs joués.

Au classement, l'Asvel poursuit une incroyable remontée, avec sept victoires lors de ses huit derniers matchs. Avec 12 victoires au compteur, le club de Tony Parker occupe désormais la 12e place et ne compte plus que trois succès de retard sur le Fenerbahçe, dernière équipe du Top 8 synonyme de qualification pour les playoffs. De quoi entretenir le rêve. "C’est une magnifique série et il faut que l'on continue", a commenté l'entraîneur TJ Parker.

À huit journées de la fin de la saison régulière, les deux prochains matches, à Kaunas mardi et contre le Fenerbahçe vendredi, seront cruciaux pour tenter de revenir encore un peu plus dans la course au Top 8.